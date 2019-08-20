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15 yıl sonra maç yönettiler

YOZGATLI eski hakemlerden Sedat Tuygun ile Mustafa Karakoç 15 yıl aradan sonra ilk defa maç yönettiler.

15 yıl sonra maç yönettiler

YOZGATLI eski hakemlerden Sedat Tuygun ile Mustafa Karakoç 15 yıl aradan sonra ilk defa maç yönettiler.

20 Ağustos 2019 Salı 06:47
15 yıl sonra maç yönettiler

Yozgat İl eski hakemlerinden Sedat Tuygun ve Mustafa Karakoç, Yozgatspor’un bu sezon ilk defa seyircisi karşısına çıktığı hazırlık müsabakalarını yönettiler. 15 yıl aradan sonra ilk defa bir maç yöneten tecrübeli hakemler hatasız yönetimleri ile taş çıkardılar. Bu sezon Yozgat’ı TFF Üçüncü Ligi’nde temsil edecek olan Yozgatspor’un Bozok Stadında Tokatspor ile oynadığı hazırlık müsabakasını Mehmet Karakoç yönetirken, kırmız siyahlı ekibin TFF İkinci Ligi takımlarından Sivas Belediyespor ile oynadığı hazırlık müsabakasını ise Sedat Tuygun yönetti. Tuygun ve Karakoç, yıllar sonra bir maç yönetmenin heyecan verici bir şey olduğunu söyledi. 15 yıl aradan sonra yönettikleri maçta bir nostalji yaşadıklarını hatırlanan Tuygun ve Karakoç, çim sahada maç yönetmek yorucu olsa da iyi bir yönetim sergilediklerini düşündüklerini ifade ettiler.

Anahtar Kelimeler:
15 Yıl Sonra Maç YönettilerSedat TuygunMustafa Karakoç
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