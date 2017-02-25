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13.00’da Rıza Kayaalp’te buluşalım

25 Şubat 2017 Cumartesi 05:09
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Yozgat’ın Hentbol Erkekler Süper Lig’indeki temsilcisi Yozgat Bozokspor, yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 13.00’da Beşiktaş Mogaz ile önemli bir müsabakaya çıkacak.

13.00’da Rıza Kayaalp’te buluşalım
Bu müsabaka da Yozgatlıların yoğun ilgisi beklenirken, Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan kendilerine destek olması için tüm Yozgat halkını da saat 13.00’da Rıza Kayaalap Spor Salon’una davet etti. 
Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, yarın konuk edeceği ligin namağlup lideri Beşiktaş Mogaz ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu. 
Yozgat Bozokspor ve taraftarları için önemli bir sınav olacak olan Beşiktaş Mogaz mücadelesinde kırmızı siyahlı takımın taraftarlarının tribün şov yapması bekleniyor. Müsabakaya yoğun ilgi gösterecek olan taraftarların müsabakanın başından sonuna kadar takımlarına destek olarak maçı kazanmaları için çaba gösterecekleri bekleniyor. 
Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, yarın konuk edecekleri Beşiktaş Mogaz müsabakasına çık iyi hazırlandıklarını söyledi. Beşiktaş Mogaz hazırlıklarına hafta başında Ankara’da başladıklarını daha sonra Çarşamba günü Yozgat’a gelerek bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Doğan, ‘’Yarın hem bizim hem de şehrimiz için çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Süper Lig’in yenilgisiz lideri Beşiktaş Mogaz’ı konuk edeceğiz. Bizim için bu müsabaka çok önemli. Birkaç televizyonun canlı yayınlayacağı müsabaka taraftarlarımız açısından da önemli. Bu müsabakada Yozgat taraftarının, Yozgat spor severinin ne denli kaliteli olduğunu sporu ne kadar çok sevdiklerini ve her zaman takımlarını centilmence fair-play çerçevesinden nasıl desteklediğini Tüm Türkiye’ye gösterecektir. Bu nedenle bizim açımızdan çok önemli bir müsabaka. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmekten çok bu müsabaka da nasıl bir ev sahipliği yaptığımız önemli. Çünkü karşılaşacağımız takım sporun her dalında başarılı bir şekilde yükseliş gösteren, taraflı tarafsız herkesin taktirini toplayan ve özellikle Hentbol da hem ligde hem de Avrupa da aldığı başarılı sonuçlar ile dünyada adından sıkça söz ettiren bir takımı konuk edeceğiz. Bu takım karşısında vereceğimiz sınav bizim için çok önemli. 15 yıl sonra ilk defa bir dev kulüp Yozgat’a geliyor. Biz de Yozgatlılar olarak bu dev kulübü en iyi şekilde ağırlayacağız ve Yozgat takımı olarak bu dev müsabakada galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz Yozgat Bozokspor olarak taraftarımızın da desteğini arkamıza aldığımız da nasıl büyük işler başardığımızı herkese gösterdik. Bu müsabakada da taraftarımızın yoğun desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimize ilk yenilgisini tattırmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Yakup dışında takımımızda eksik oyuncumuz yok. Bu da bizim için bir avantaj. Yozgatlılar olarak biz Beşiktaş’ı en iyi şekilde ağırlarken, Yozgat’tan da puansız göndermenin hesaplarını yapıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur’’ dedi.

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