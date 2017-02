13.00’da Rıza Kayaalp’te buluşalım

Bu müsabaka da Yozgatlıların yoğun ilgisi beklenirken, Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan kendilerine destek olması için tüm Yozgat halkını da saat 13.00’da Rıza Kayaalap Spor Salon’una davet etti.

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, yarın konuk edeceği ligin namağlup lideri Beşiktaş Mogaz ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu.

Yozgat Bozokspor ve taraftarları için önemli bir sınav olacak olan Beşiktaş Mogaz mücadelesinde kırmızı siyahlı takımın taraftarlarının tribün şov yapması bekleniyor. Müsabakaya yoğun ilgi gösterecek olan taraftarların müsabakanın başından sonuna kadar takımlarına destek olarak maçı kazanmaları için çaba gösterecekleri bekleniyor.