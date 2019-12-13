Zaman ve sabır gerektirir

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya’da 2010 yılında başlayan kazı çalışmalarının ancak 2018 yılında tamamlandığını vurguladı.

Başer, arkeolojik kazıların uzun zaman ve ince işçilik gerektiren, sabırla yapılan çalışmalar olduğunu vurgulayarak, “Vur kazmayı çıksın tarihi eser mantığıyla çalışmak mümkün değildir” dedi.

Sarıkaya’nın turizm potansiyelinin ortaya çıkartılması ve değerlendirilmesi için gayret gösterdiklerini belirten Başer, Sarıkaya Roma Hamamının kendi iktidarları döneminde sit alanına dahil edildiğini, yine kendi iktidarları döneminde kazı çalışmalarının tamamlanarak Roma Hamamının gün yüzüne çıkartıldığını aktardı.

Roma Hamamının geleceğinin planlanması için ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, kalkınma ajansı ve sivil toplumun iştirakiyle oluşturulan komisyon kurduklarını anlatan Başer,

“Sarıkaya Roma Hamamı Master Planı’nı hazırlayarak belli sürelerde ulaşılacak hedefleri belirledik. Bu planlama çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. 2020-2023 yıllarında Roma Hamamının ziyaret edilebilir hale getirilmesi için ören yeri projesi hazırlanması ve uygulanması hedefine yönelik çalışmalar titizlikle takip ediliyor” şeklinde konuştu.

apılan arkeolojik ve kamulaştırma çalışmalarını da sıralayan Başer, hamamın gün yüzüne çıkması için Özel İdare’ye ait 4 kamu binasının yıkımına başlandığını, ön cepheyi kapatan özel mülkiyete ait 3 binanın da 2014’te kamulaştırıldığını, kaplıcaların yer aldığı alanın ise Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini bildirdi.

