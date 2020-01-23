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YOZGATLININ EMRiNDEYiM!

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gazetemiz bürosunu ziyaret etti

YOZGATLININ EMRiNDEYiM!

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gazetemiz bürosunu ziyaret etti

23 Ocak 2020 Perşembe 03:51
YOZGATLININ EMRiNDEYiM!

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gazetemiz bürosunu ziyaret ederek, farklı konulara açıklık getirdi, ‘’Yozgatlının emrindeyim, yatırım yapacak olan iş insanlarının yanındayız, her zaman kapımız açık, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğe hazırım’’ dedi. Milletvekili Başer, Yozgat’ta Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kapanmadığını, alımların lisanslı depoculuk aracılığı ile yapıldığını belirterek, çiftçinin ürününü lisanslı depoya teslim etmesi halinde kesinti yapılmadığı gibi, nakliyesi için devletin destek de verdiğini söyledi. Milletvekili Başer, Yozgat’ta eleme tesisinin kurulması yönünde çalışmalar yaptıklarına da vurgu yaparak, ‘’Çayıralan ilçemizde eleme tesisi kuruldu, çalışıyor. Yozgat il merkezinde de kurulması için çalışmalar yapıyoruz. Eleme tesisiyle birlikte paketleme tesisi de devreye sokulacaktır’’ diye konuştu. 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü’nün Yozgat’ta kurulması için iki yıldır çalışmalar yaptığını da hatırlattı. Başer, ‘’Yozgat, Konya’dan sonra en fazla hububat ve bakliyat üreten bir il. Konya, en fazla üretim yapmasına karşılık en fazla ürün teslim eden bölge ise Yozgat’tır. Yozgat, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Bölge Müdürlüğü’ne bağlı. En fazla ürün üretim, teslim eden Yozgat’ın Kayseri’ye bağlı olması yanlış. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yozgat’ta Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü’nün kurulmasını sağlayacağız, takip ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. Milletvekili Yusuf Başer'e AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ile bazı partililerde eşlik etti. 

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YOZGATLININ EMRiNDEYiM!
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