Yozgat’ın tarımı konuşuldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Galata Çamlık Otel’de gerçekleşen tarım çalıştayına sivil toplum örgütü temsilcileri, Yozgatlı çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştay basına kapalı gerçekleşirken, çalıştayın sonlanmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Türkiye’de tarıma verilen desteğin yetersiz olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelinde tarımda yaşanan sorunları Yozgatlı vatandaşlarla bir araya gelerek tartıştıklarını ifade etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Yaşadıkları sorunları aktardılar bize. Yozgat’ın en temel özelliklerinden birisi de mercimeğin anavatanı olması. Yozgat’ın mercimeği sadece Türkiye’de değil bütün dünyada bilinir. Ama bugün Türkiye mercimek ithal ediyor.

Oysa 1990’lı yıllarda Türkiye mercimekte dünya birincisiydi, mercimek ihraç ederdi. Tarım sektörü stratejik bir sektördür” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, tarıma bütün ülkelerin teşvik verirken, Türkiye’de tarıma desteğin yetersiz olduğunu aktararak, “Fındık, buğday üreticisi gerçekten ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların aşılması gerekmektedir. Biz CHP olarak şunu gayet açık ve net bir dile ifade ediyoruz. Tarım kanununun 21. maddesinde yer alan milli gelirin yüzde 1’i oranında tarıma teşvik verilmesi uygulamasını başlatın. Hükümet başlatmıyor. Tarım yeterli desteği alamıyor. O nedenle iletilen bütün sorunları parlamento da dile getirmek bizim görevimizdir. Dile getireceğiz. Yozgat kan kaybeden bir kenttir. Milletvekili sürekli düşüyor, nüfusu sürekli azalıyor. Dolayısıyla bir tarım merkezi olan Yozgat’ın desteklenmesi gerekiyor. Her türlü desteğin bu bölgeye verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

