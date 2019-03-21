Yozgat’a sevdalıyız

Yozgat’ın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Köse, doğup büyüdüğü şehre layık olduğu hizmeti sunmak için çalıştığını söyledi.

Partisinin kuruluşundan bu zamana kadar birçok görevde bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevin tevdi edilmesi sonrası Yozgat için çalışmalarına başladı.

Eğitim ve vatani görev haricinde memleketini hiç terk etmediğini söyleyen Köse," Şehrim haricinde bir yerde yatırımım da yok. Eşim, çocuklarım ve tüm ailem de benim gibi Yozgat sevdalısı. Gün gelip hak vaki olunca annem ve babamın kabrinin bulunduğu Taşocağı Mezarlığı'na bizde defnolunacağız. Kısacası Yozgat'ta doğdum, Yozgat'ta yaşadım ve mezarımıza kadar burada olacak. Yozgat'a hizmet etmek için bu yola çıktım. Çünkü Yozgat'tan başka gidecek yerim yok” şeklinde konuştu.

Celal Köse, Yozgat’a sevdalı bir genç olarak, şehre hizmet için siyasete girdiğini aktararak,

“AK Partimiz kurulduğundan bugüne kadar hep davama sahip çıkarak Yozgat ve Yozgatlı için ne gerekiyorsa elimden geldiğince yaptım. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar merkez ilçe başkanlığından il başkanlığına kadar birçok görevde yer aldım. Bugün ise bize Belediye Başkan Adaylığı görevi layık görüldü. Bu şehrin sevdalısı birisi olarak aday olduğumuz ilk günden bu zamana kadar Yozgat için çalışmalara başladık. Sevdamız Yozgat'ı en iyi hizmetle layık olduğu şekilde yönetmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.