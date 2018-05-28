YOZGAT iÇiN VARIZ

Sorunları çözmek için hayal etmenin yeterli olmadığının altını çizen Başer, ‘’Hayal ettiklerinizi öncelik sırasına koyamazsanız, o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Yozgat insanı bize destek verdi. Biz de Yozgatlıdan aldığımız bu destekle meclise gittik. İletilen konuların takipçisi olduk. Taleplerimizi, halkımızın vermiş olduğu bu destekle söke söke aldık. Verilen destek Ankara’da işimizi kolaylaştırdı’’ diye konuştu.

Milletvekili Başer, Yozgat’ın hayırlısını temenni ettiklerini kaydederek, ‘’Bizim derdimiz Yozgat. Yozgat’ın iki dağın arasından kurtulması gerekir. Bunun için çalışıyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımızı da üretime yönlendirmeliyiz. Verilen tarımsal desteklerden çiftçimiz, köylümüz yararlanmalıdır. Yozgat’ta partili partisiz herkes bize rahatlıkla ulaşabilmektedir. Herkesin bize ilettiklerini takip ettik, çözüm üretip, yerine getirmeye çalıştık. Yeni Cezaevi bölgesindeki yol karayolları tarafından genişletilerek, asfaltlanacak, standardı yükseltilecek. Yozgat’tan Musabeyli’ye kadar olan kesim karayolları ağında bulunuyor. Musabeyli-Çadırardıç arasındaki yol ise grup yolu. Burası da bu yıl beton asfalt yapılmak üzere yatırım programına alındı’’ ifadelerini kullandı.