Yolumuz onun yolu

Alperen Ocakları Başkanı ve BBP Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Mustafa Çıtak, dün olduğu gibi bugün de Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği istikamette yürümeye devam ettiklerini belirtti. Yerel seçim süreciyle ilgili bilgiler veren Çıtak, Alperenlerin siyaseti Allah’ın rızasını kazanmak ve Türk Milleti’ne hayırlı hizmetler vermek için yürüttüğünü ifade etti. Körelmiş dünyaya yeni bir nizam vermek amacıyla Alperen ruhlu insanların BBP çatısı altında siyaset yaptığını aktaran Çıtak, “Makam ve mevkilerin biz de hiçbir önemi yoktur” dedi.

Mustafa Çıtak, daha önceki yerel seçimlerde Belediye Başkan Adayı olarak BBP bayrağını Yozgat’ta dalgalandırdığını hatırlatarak, “Şimdi de İl Genel Meclis Üyesi adayı olarak memleketime, ülkeme ve kutlu davama hizmet etme arzusundayım. Yozgatlı hemşerilerimin desteğini istiyorum” diye konuştu.

Mustafa Çıtak, Alperen ruha sahip insanların makam ve mevki arzusunda olamayacağını da bildirerek, “Bizler hiçbir zaman bizlere sunulan basit makam ve mevkilerin peşinden gitmedik. Bizler burada Muhsin Yazıcıoğlu’nun kutlu emanetine sahip çıkmak gibi mübarek bir görevi yerine getiriyoruz. Gayret bizden, takdir milletimiz ve Yüce Allah’tandır” ifadelerini kullandı. Haber: Mustafa TEKER