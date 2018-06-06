Yıldırım durmuyor

Yıldırım, vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglar sonrasında kısa sürede partili partisiz tüm Yozgatlıların ‘Sibel ablası’ oldu. Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde 24 saatin büyük bölümün halkla iç içe, onları dinleyerek geçiriyor. Kadın-erkek, genç- yaşlı, partili-partisiz her kesimden destek ve ilgi görüyor. Her gün bir ilçe, belde ve köyde program düzenleyen Yıldırım, toplu iftar programlarına katılıyor. Kent merkezinde esnaf ve kurum ziyaretinde bulunan Sibel Yıldırım, Ziyaretler sırasında insanlarla samimi diyaloglar kuruyor. Kimi zaman çocuklarla kimi zaman gençlerle kimi zaman yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, halka hizmet Hakka hizmet düsturu ile bir seçimden ziyade hizmet kervanında yer almanın gayreti ile çalıştığını söyledi.