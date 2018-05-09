Yereldeki CHP

YOZGAT’ta, CHP 24 Haziran seçimlerine şimdilik sessiz hazırlanan parti pozisyonunda.

CHP’de şu ana kadar aday adaylığı için genel merkeze başvuru yapan isim, Özgür Karslıoğlu.

CHP’nin ilk aday adayı bir bayan oldu.

Yozgat’taki CHP’yi doğal olarak yerel bazda değerlendirmek gerekiyor.

CHP, şüphesiz Muharrem İnce’nin başarısı için bir çalışma yapacak ancak il örgütü, parlamento seçimleri için de hazırlıklarını devam ettiriyor.

CHP’nin 24 Haziran’da Yozgat’taki hedefinin bir milletvekili olduğu söyleniyor.

Kimisi için sıradan, kimi için ise zor bir hedef olarak görülüyor bu durum.

Ancak gerçekçi düşünüldüğünde, CHP’nin Yozgat’taki mevcut pozisyon ve durumuna göre, teşkilatın bir milletvekili hedeflemesi normal bir durum.

Önemli olan CHP teşkilatlarının bir milletvekili kazanabileceğine inanmasıdır.

CHP kadroları bu inançla ve bir bütün içerisinde çalışması durumunda, hedefine ulaşabilir.

Zordur ama imkansız değildir.

Ülkede muhalefet bloğunun da belli konularda ittifak içinde olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

CHP’de aday adaylığı müracaatında bulunan bir diğer isim Ali Keven’dir.

Yozgat’ta her görüşten insanın; duruşu, çizgisi ve davasına olan inancıyla takdirini kazanmış bir isimdir Ali Keven.

Hatta onun karşıt görüşünde olan insanlar da zaman zaman ona oy vereceğini beyan ederler veya konuşurlar.

Ali Keven ismi, CHP’de birleştiriciliği temsil ederken, partinin sağa-sola kayan kemik oylarını da yeniden toplayacak isimlerin başında gösterilmektedir.

Özgür Karslıoğlu, Yozgat’ta kendinden küçük bayanların Özgür Abla’sı, diğer hanımların Özgür Başkan’ıdır.

Yozgatlı her hanımla kolay ve samimi diyaloglar kurabilen, hanımların oylarına talip olabilecek bir isimdir.

Özetle, CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde güçlü bir iddia ortaya koyacağı, çalışmalarını o yönde yürüttüğü gelen bilgiler arasında.

CHP İl Örgütü, ilçe örgütleriyle koordineli ve birlik içerisinde, ortak hedefe kilitlendiği takdirde, seçim sonuçlarına etki edebilecektir.

CHP’yi ilerleyen süreçte yine konuşuruz.

İNANDIRICILIĞI YOK!

AK Parti bir temayül yapar, sandık Ankara’ya varmadan sonuç açıklanır.

Bu duruma algı operasyonu falan mı diyorlar, tam bilmiyorum ama bizde onu da tam manasıyla beceremiyorlar.

Herkes gönlünden geçeni veya kendisini temayülün birincisi ilan ediyor.

Eh, sonra da AK Parti Genel Merkezi temayülü dikkate almıyor diye eleştiriyoruz.

Temayülü önce biz ciddiye almalıyız ki, genel merkezde karşılığı bulunsun.

Allah var AK Partililer ciddiye alıyor.

Almasalar binin üzerinde katılım yaşanmaz.

Partili geliyor, medeni şekilde oyunu zarfa koyuyor ve sandığa atıyor.

Yani, görevini yerine getiriyor, yorumu ve takdiri genel merkeze bırakıyor.

Ama Ankara’ya ulaşmayan sandığın içine giren ve oyları sayanlar listeler ilan ediyor.

Kimi yakınını, kimi sevdiğini, kimi danışmanlığını yaptığı siyasetçiyi bire, ikiye, üçe yazıyor.

Ama toplumda karşılığı, inandırıcılığı ve samimiyeti hiç ama hiç olmuyor…



SAMİMİ BULURUM…

Yozgat’ta son seçimlerde 4 vekilin tamamını kazanan AK Parti’den aday adayı olanları bir kenara koyalım ve şöyle bir değerlendirme yapalım.

-Yozgat’ta vekil kazanma ihtimali zayıf olan CHP’den aday adayı olarak sahada mücadele veren isimleri…

-Ülke genelinde iktidar ve MHP’nin hedefinde olan, yeni kurulan, yeni filizlenen İYİ Parti’den aday adayı olan isimleri…

-Yozgat’ta ve Türkiye’de oy oranı belli olan BBP’den aday adayı olarak davasını yaşatma isteğinde olan aday adayı isimleri…

-Yine iktidarın hedefinde olan ama ‘baba ocağı’ düşüncesiyle gemiyi terk etmeyen, aday adayı olan Saadet Partisi’ndeki isimleri…

Çıktıkları siyasi yolculukta samimi bulur, takdir ederim.

Asıl takdir etmesi gereken makam millettir ama bu insanlar iktidarda olan partiler yerine, inandıkları partilerde mücadele verdikleri için nedense bana biraz daha samimi gelir.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Siyasette son kez şansını denediğini belirten aday adayını.

*Parlamentoda MHP’ye, cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a oy vereceğini dillendiren bazı AK Partilileri.

*İlçedeki partilileriyle buluşan sevilen ve diyalogcu yönüyle tanınan aday adayını.

*Hanımlarla kahvaltı etkinliğinde buluşan milletvekili aday adayını.