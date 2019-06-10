Yeniden Refah Kongre yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşen kongreye ilgi ve katılım yoğun oldu. Mehter takımıyla Lise Caddesi’nden yürüyerek Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelen Fatih Erbakan yol boyunca Yozgatlı vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Büyük bir coşku ve şölen havasında gerçekleşen kongreye Milli Görüş mensubu çok sayıda eski milletvekili, belediye başkanları ve siyasiler de katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi Yozgat Kurucu İl Başkanı Nihat Kayhan, Yozgat’ta tüm ilçelerde teşkilatlanmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. İl Başkanı Kayhan, “İki ilçemizde henüz teşkilatlanmayı resmileştiremedik lakin oralarda da kısa sürede resmi işlemleri tamamlayarak tüm ilçelerimizde teşkilatlanmış olacağız” dedi.

Nihat Kayhan, Yozgat’ın Milli Görüş iktidarları döneminde üç ağır sanayi temeli atılan bir il olduğunu hatırlatan Kayhan, “Lakin bizden sonrakiler bu ağır sanayi temellerini yükseltemedi. Hocamızın Sorgun’a temelini attığı azot sanayini şeker fabrikası yaptılar. Azot sanayi olsaydı Yozgat şaha kalkacaktı” diye konuştu.

Kayhan, Yozgat’ta yeniden fabrikalar, üretim alanları, tarım ve hayvancılık ve büyük istihdam sahaları oluşturmak maksadıyla yola çıktıklarını sözlerine ekledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise kin, haset, hırs ve intikam duygusuyla hareket etmediklerinin altını çizdi. Fatih Erbakan, hayırlı hizmetleri kim yaparsa yapsın takdir ve tebrik ettiklerini vurgulayarak, “Biz, ‘mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun’ anlayışıyla değil. Bu milletin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz” dedi.

Erbakan’ın yoğun alkış alan konuşmasının ardından il kongresine geçildi, tek adaylı gerçekleşen kongrede Nihat Kayhan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı seçildi.



