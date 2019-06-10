Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93324
ALTIN
249.308
DOLAR
5.8416
STERLİN
7.4276
EURO
6.6009

Yeniden Refah Kongre yaptı

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı birinci olağan kongresini genel başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Kongre yaptı

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı birinci olağan kongresini genel başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
287 Okunma
Yeniden Refah Kongre yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşen kongreye ilgi ve katılım yoğun oldu. Mehter takımıyla Lise Caddesi’nden yürüyerek Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelen Fatih Erbakan yol boyunca Yozgatlı vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Büyük bir coşku ve şölen havasında gerçekleşen kongreye Milli Görüş mensubu çok sayıda eski milletvekili, belediye başkanları ve siyasiler de katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi Yozgat Kurucu İl Başkanı Nihat Kayhan, Yozgat’ta tüm ilçelerde teşkilatlanmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. İl Başkanı Kayhan, “İki ilçemizde henüz teşkilatlanmayı resmileştiremedik lakin oralarda da kısa sürede resmi işlemleri tamamlayarak tüm ilçelerimizde teşkilatlanmış olacağız” dedi.
Nihat Kayhan, Yozgat’ın Milli Görüş iktidarları döneminde üç ağır sanayi temeli atılan bir il olduğunu hatırlatan Kayhan, “Lakin bizden sonrakiler bu ağır sanayi temellerini yükseltemedi. Hocamızın Sorgun’a temelini attığı azot sanayini şeker fabrikası yaptılar. Azot sanayi olsaydı Yozgat şaha kalkacaktı” diye konuştu.
Kayhan, Yozgat’ta yeniden fabrikalar, üretim alanları, tarım ve hayvancılık ve büyük istihdam sahaları oluşturmak maksadıyla yola çıktıklarını sözlerine ekledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise kin, haset, hırs ve intikam duygusuyla hareket etmediklerinin altını çizdi. Fatih Erbakan, hayırlı hizmetleri kim yaparsa yapsın takdir ve tebrik ettiklerini vurgulayarak, “Biz, ‘mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun’ anlayışıyla değil. Bu milletin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz” dedi.
Erbakan’ın yoğun alkış alan konuşmasının ardından il kongresine geçildi, tek adaylı gerçekleşen kongrede Nihat Kayhan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı seçildi.

 

Son Güncelleme: 09.06.2019 16:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gövde gösterisi
Gövde gösterisi
Sohbet Ettiler
Sohbet Ettiler
Keven meclise taşıdı
Keven meclise taşıdı
Vaatlerinize sahip çıkın
Vaatlerinize sahip çıkın
Refah Çekerek’te toplandı
Refah Çekerek’te toplandı
AK Parti darbeyi kınadı
AK Parti darbeyi kınadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim