Yemekte şüpheli ihale!

Yozgat Valiliği’nden bilgi istediğini ancak bir cevap gelmediğini belirten Keven, yemek ihalesinin süresinin kısalmasına rağmen daha yüksek bir bedelle sonuçlandığını belirtti. Keven, “Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürlüğünce yapılan 12 aylık yemek ihalesi sonucu en düşük teklif olan, 585 bin liralık teklifi veren firmanın aldığı ihale iptal ediliyor. Daha sonra alelacele pazarlık usulüyle 2 aylık yemek ihalesi yapılıyor. Ve sadece 2 ay için 143 bin lira olan teklif kazanıyor’’ dedi. Keven, iptal edilen ihaleye göre 2 aylık bir süre için daha maliyetli bir ihale sonucunun ortaya çıktığını ileri sürdü. Keven, daha sonra 10 aylık süre için bir ihale daha açıldığına vurgu yaparak, ‘’Ve ilk ihaleyi 700 bin lira vererek kaybeden firmanın bu defa 743 bin liralık teklif ile 10 aylık yemek ihalesini kazandığı iddia ediliyor. Eğer doğruysa huzurevi sadece bir ihalede 300 bin liralık zarara mı uğratıldı? Bu iddialara yönelik yazmış olduğum yazıya Yozgat Valiliği henüz bir cevap vermedi. Yozgat kamuoyu bu iddianın arka planının araştırılmasını bekliyor” diye konuştu.