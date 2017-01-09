Yemekte buluştular

Yerköy Belediye Düğün Salonunda düzenlenen yemek programına AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Emin Erbek, Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları teşkilatı ve Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Coşgun katıldı.

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Emin Erbek,” Gençlik kolları teşkilatı olarak Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’nun davetine iştirak ettik. AK Parti Yozgat İl Gençlik kolları olarak Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu ile uzun süre sohbet edip, kendilerini daha faza tanıma imkanı elde ettik. Ben AK Parti Gençlik kolları adına kendilerine nazik davetlerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, AK Parti Yozgat İl Gençlik kolları teşkilatı ile yemek programında bir araya gelerek genç arkadaşlarımızla daha yakından tanışma ve uzun süre sohbet etme fırsatı bulduk. Güzel bir sohbet havasında gerçekleşen programımıza katıldıklarından dolayı AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Emin Erbek’e ve Gençlik kolları teşkilatında bulunan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Haber:Orhan Ekinci