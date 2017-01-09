Ana SayfaSiyaset

Yemekte buluştular

09 Ocak 2017 Pazartesi 05:25
Bu haber 25 kez okundu

Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları ile yemekte buluştu.

Yemekte buluştular
Yerköy Belediye Düğün Salonunda düzenlenen yemek programına AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Emin Erbek, Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları teşkilatı ve Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Coşgun katıldı.
AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Emin Erbek,” Gençlik kolları teşkilatı olarak Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’nun davetine iştirak ettik. AK Parti Yozgat İl Gençlik kolları olarak Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu ile uzun süre sohbet edip, kendilerini daha faza tanıma imkanı elde ettik. Ben AK Parti Gençlik kolları adına kendilerine nazik davetlerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.
Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, AK Parti Yozgat İl Gençlik kolları teşkilatı ile yemek programında bir araya gelerek genç arkadaşlarımızla daha yakından tanışma ve uzun süre sohbet etme fırsatı bulduk. Güzel bir sohbet havasında gerçekleşen programımıza katıldıklarından dolayı AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Emin Erbek’e ve Gençlik kolları teşkilatında bulunan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Haber:Orhan Ekinci

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim