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Yazıcıoğlu dualarla anıldı

YERKÖY ilçesindeki mitinge katılmak üzere 25 Mart 2009 yılında Kahramanmaraş’tan havalanan helikopterin düşmesi sonucunda vefat eden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, dualarla anıldı.

Yazıcıoğlu dualarla anıldı

YERKÖY ilçesindeki mitinge katılmak üzere 25 Mart 2009 yılında Kahramanmaraş’tan havalanan helikopterin düşmesi sonucunda vefat eden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, dualarla anıldı.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Yazıcıoğlu dualarla anıldı

Vefatının 10’uncu yıldönümü nedeniyle BBP Yozgat İl Teşkilatı ve Alperen Ocakları ile yol arkadaşları tarafından Çapanoğlu Büyük Camiinde mevlit okutuldu. Mevlitte tüm şehitlere de Allah’tan rahmet dilendi.

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