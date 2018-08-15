Yastık altında borç senedi var!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat halkının, esnafının, çiftçisinin yastık altında sadece esnaf kefalet borçları, Ziraat Bankası kredi borçları ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait borç senetleri bulunduğunu belirtti. Yozgatlıların gece gündüz bu borçları nasıl ödeyeceğinin hesabını yaptığını söyleyen Ali Keven, ülke kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tüm ülkeye adilce dağıtılmasının elzem olduğunun altını çizdi. Dolar üzerinden yapılan anlaşmaların acilen gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Keven, “Kaynaklarımız bu süreçte verimsiz mega projelere değil esnafa ve KOBİ’lere bu durumdan çok fazla zarar görmemeleri için ayrılmalıdır” diye konuştu.

Krizin asıl sorumlusunun yüksek borçlanma olduğunu savunan Keven, ülkenin geçtiği ekonomik buhran döneminde tüm yurttaşların birlik olmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Milletvekili Keven, “Özellikle çalışan kesimin, esnaflarımızın, ticaret insanlarının, çiftçilerin zararlarını minimuma indirecek önlemler alınmalıdır. Dolarla yapılan yüksek borçlanmanın nelere mal olabileceği uyarılarına geçmişte kulak asılmamışsa da gelecekte aynı hatalar tekrarlanmadan içimizde ki birliği de sağlayarak bu günleri atlatacağız” şeklinde konuştu.

Büyük dolar rezervlerini elinde bulunduranlara karşı yaptırımlarda bulunulması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Keven, “Sade vatandaşın birkaç dolarını bozdurması güzel bir davranış ancak asıl büyük rezervleri ellerinde bulunduranlara karşı bir yaptırımda bulunulmalıdır. Maalesef biliyoruz ki bu dolar rezervleri Yozgat'ta değil” diyerek açıklamasını sonlandırdı.