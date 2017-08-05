Yarım asırdır 'İnandık'!

Yozgat’ın önemli tarım bölgelerinden biri olan Yerköy ilçesinde, verimli toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen “İnandık Barajı”nın Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı yatırım programına alınmasının ardından geçtiğimiz hafta içerisinde de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmesi imzalanmıştı.

YARIM ASIRDIR BEKLİYORUZ

1962 yılında yapımı planlanan İnandık Barajı tamamlandığında Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı köyleri ve Sekili köyünün bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu 28 bin 750 dekar zirai arazinin su ihtiyacını sağlayacak.

Projenin hayata geçmesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Milletvekili Yusuf Başer’in yoğun gayretleri bulunuyor. Yarım asırlık hayalin gerçekleşmesinde sözleşmelerin imzalanması Yozgat’ta ve tarım arazilerinin suya kavuşacağı Yerköy’de mutluluk kaynağı oldu.

AMACIMIZ YOZGAT’IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gazetemize yaptığı açıklamada 1962 yılında yapımı planlanarak gündeme alınan İnandık Barajı’nın yatırım programına alınarak sözleşmesinin imzalanmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başer; “1962 yılında gündeme alınan bir proje. O gün bu gündür devam ediyordu. Sürekli bakanlığımızla görüşüyor, hatırlatıyor, ısrar ediyorduk. Artık İnandık Barajına inandık ve bakanlık inanmıyor diye latife yapmıştım son görüşmemizde. Geçen gün bakan bey İnandık Barajına inandık yanıtı geldi ve sözleşme imzalandı. Amacımız Yozgat’ın hayalini gerçekleştirmek. Yerköy’e her gittiğimizde vatandaşımızın isteği ve arzusu İnandık Barajının hayata geçmesi. Sözleşmenin imzalanmış olması ve yakın bir tarihte toprağın suyla buluşmasından dolayı en az oradaki çiftçiler kadar mutluyum” diye konuştu.

YOZGAT’IN YATIRIMIN BAŞKENTİ OLMALI

Başer, Yozgat’a son yıllarca ciddi yatırımların kazandırıldığını belirterek, her şeye rağmen daha çok yatırım ve projenin hayata geçmesi için gayret ettiklerinin altını çizdi.

Yozgat’ın yatırım noktasında daha fazlasını hak ettiğini vurgulayan Milletvekili Yusuf Başer; “Yozgat’ın yatırıma ihtiyacı var. Son yıllarda çok ciddi yatırımlar aldık, almaya da devam ediyoruz. Fakat daha fazlasını hak ediyoruz. Nerede bir yer bulursam da elimden gelen tüm imkanları ve şartları değerlendiriyorum. İnşallah yeni ve daha hayırlı yatırımların altına imza atarız” diye konuştu.

