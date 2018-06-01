Yaparsa AK Parti yapar

AK Parti’nin dördüncü sıra milletvekili adayı İskender Minar, yapılacak hizmetleri bugüne kadar AK Parti’nin yaptığını ve hayata geçirdiğini, bundan sonraki süreçte de AK Parti’nin yapacağını ifade ederek “Yine ne yapılacaksa, neye ihtiyaç varsa AK Parti yapacaktır. Çünkü geçmişte hep yapmıştır” dedi.

Yozgat’ın AK Parti iktidarıyla birlikte büyümeye başladığına dikkat çeken Minar, AK Parti’nin milletin partisi olduğunu vurgulayarak “AK Partinin tarihi milletin tarihidir, bizim geleceğimiz milletin geleceğidir“ diye konuştu.

Seçimler öncesi AK Parti dışındaki siyasi partilerin proje sunamadığını savunan İskender Minar, “Onlar da, sizler de, bizler de biliyoruz ki yapsa yapsa yine AK Parti yapar” ifade etti.

Minar, hizmetlerin devam etmesi için güçlü Cumhurbaşkanlığı sisteminin yanı sıra parlamentonun da güçlü olması gerektiğine dikkat çekerek “Onun için aziz hemşerilerimizle birlikte, Yozgat’ta yine dörtte dört yaparak parlamentoya da destek vereceğiz” şeklinde konuştu.



