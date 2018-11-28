Vekillerden ilk değerlendirme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Ak Parti Yozgat Belediye Başkan adayının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, ‘’Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Dr. Kazım Arslan’a Yozgat’ımıza kazandırdığı eserlerden, Yozgat için yaptığı çalışmalardan ve Yozgat için döktüğü alın terinden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Arslan’dan ve yaptıklarından Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti Yozgat Belediye Başkanlığına Aday gösterilen İl Başkanımız Sayın Celal Köse’yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah, yar ve yardımcısı olsun; Yozgat’ımıza hayırlı/yararlı işler yapmayı nasip etsin’’ dedi.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, açıklamasında, ‘’Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Partimizin Yozgat Belediye Başkanlığına aday gösterilen İl Başkanımız Celal Köse kardeşimizi kutluyor, Mevcut Belediye Başkanımız Kazım Arslan'a da Yozgat'ımıza yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Rabbim 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Seçimlerde dava şuuru, ekip ruhu ve mücadele aşkıyla yeni zaferler nasip etsin’’ görüşlerine yer verdi.