Vekiller yemin etti, göreve başladı

Yozgat’tan 27. Dönem Milletvekili seçilen AK Parti’den Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, CHP’den Ali Keven, MHP’den İbrahim Ethem Sadef yemin etti. TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı da yemin töreni ile birlikte başladı. Bu arada yeni dönemle ilgili kulis faaliyetleri de yoğunlaştı. Parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığına aday gösterilip, grup başkanı ve başkanvekillerinin de belli olmasıyla Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın bakanlık koltuğuna oturcacağı konuşulurken, AK Parti yönetiminde de önemli görev üstleneceği belirtildi.