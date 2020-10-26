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Vekiller bugün de Yozgat’ta

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte üreticilerin, KOBİ’lerin yaşadığı sorunları tespit ve taleplerini almak üzere bugün de Yozgat’a gelecek.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:04
Vekiller bugün de Yozgat’ta

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği görev doğrultusunda, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile birlikte Covit-19 salgını süresince üreticilerin, KOBİ'lerin yaşadığı sorunları dinlemek, taleplerini almak üzere bugün Yozgat’ta bir dizi ziyarette bulunacaklarını açıkladı. Bu kapsamda ilk ziyareti Çorum’a yaptıklarını bildiren Keven, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisleri gezip, bilgi aldıklarını bildirdi. Keven, ‘’İstihdam sağlayan üreticimiz gibi bütün medikal üreticilerinin kamudan alamadıkları hak edişleriyle ilgili talepleri var. Kamu alımlarında verilen 150 gün sürenin aşılması üreticiyi zora sokuyor. 500 günü bulan gecikme sonucunda Kobi’lerden yüzde 25 iskonto talep ediliyor’’ dedi. Keven, ihracatımızın dış politikada tutarlı, ulusal menfaate dayalı, yatırıma yönelik ilişkilerle artışa geçeceğine vurgu yaparak, Kobi’lerin taleplerinin ciddiye alınmasını istedi. 

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