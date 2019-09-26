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Vefalı ziyaret

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, partisinde görev üstlenen ve hizmet veren isimleri ziyaret ediyor.

Vefalı ziyaret

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, partisinde görev üstlenen ve hizmet veren isimleri ziyaret ediyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Vefalı ziyaret

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, beraberinde merkez ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte, partinin değişik kademelerinde görev alan isimleri ziyaret etti.
Sevgi, saygı, hoşgörü, değer vermek ve unutmamanın bir vefa olduğunu anlatan Irgatoğlu,
“Bizler de davamıza hizmet etmiş büyüklerimizi unutmadık ve unutmayacağız. Bu ziyaretlerimizi genişleterek sadece Başkanlık yapmış ağabeylerimizle kalmayıp ulaşabildiğimiz kadar çok büyüklerimizin ziyaretine gidip vefamızı göstereceğiz. Bizim inancımıza göre ahde vefa imandandır” dedi. Irgatoğlu, ülkücülerin tarih boyunca zorlu yollardan geçerek bedeller ödediğini, şehitler kervanının yol başçıları olduğunu hatırlatan Irgatoğlu,
“Bu vesile ile şahsım ve teşkilatım adına tekrar Milliyetçi Ülkücü Harekete hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarıma sağlık ve huzur dolu yıllar diliyor,  ebediyete intikal etmiş ağabeylerimize de Allahtan rahmet diliyorum” diye konuştu.

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