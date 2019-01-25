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Vatandaş odaklı hizmet

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Yozgat’ı Yozgatlı vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini belirterek, şehrin ve belediyenin asıl sahibi vatandaşlar olduğunu söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, Yozgat’ı Yozgatlı vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini belirterek, şehrin ve belediyenin asıl sahibi vatandaşlar olduğunu söyledi.

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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Vatandaş odaklı hizmet

Sabahın erken saatinde başladığı seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdüren Köse, Abide İş Hanı ve pazarcı esnafını ziyaret etti, hem esnaf ile hem de alışveriş için gelen vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve istekleri dinledi, hizmet yolunda yapılacak bütün çalışmaları hep birlikte gerçeğe dönüştüreceklerinin altını çizdi. Köse, ‘’Yozgat’ımıza hizmet etme adına hayırlı bir yola çıktık. Allah nasip ederse ve siz vatandaşlarımızın teveccühü ile 31 Mart akşamı başkan seçildiğimiz takdirde şehrimiz adına yeni bir sayfa daha açmış olacağız. Bu sayfayı siz değerli hemşerilerimizle hep birlikte hizmetlerimizle, eserlerimizle dolduracağız. Alnımız her zaman sizlere karşı açık olacak. Verilemeyecek hesabımız asla olmayacak. Görevimizin ve sorumluluğumuzun bilincinde gece gündüz demeden bütün mesaimizi sizlere hizmet etmek için harcayacağız. Makam ve mevkilerin hepsi gelip geçicidir. Önemli olan bu makamda bulunduğumuz süre içerisinde gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek ve hayırlı hizmetlere vesile olmaktır. Biz her zaman bunun gayreti içerisinde olacağız” dedi. 

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