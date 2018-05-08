Türk Milleti’nin omurgasıyız

MHP’den aday adaylığını ilan eden bürokrasinin başarılı isimlerinden Kürşat Bacanlı, MHP’nin Türk Milleti ve devletinin omurgası ve sigortası olduğunun altını çizdi. Ülkücülerin lideri Devlet Bahçeli’nin hain darbe teşebbüsü sonrası, göstermiş olduğu onurlu ve dik duruş ile MHP’siz bir Türkiye’nin olamayacağının bir kere daha ortaya çıktığına dikkat çekti. Kürşat Bacanlı, Türk milletine ve devletine sonuna kadar bağlı bir ülkücü olarak yola çıktığını, hem Yozgat’ın hem de ülkenin yaşadığı sorunları iyi analiz etmiş bir isim olarak MHP Yozgat Milletvekili aday adayı olduğunu ilan etti.

