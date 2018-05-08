Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100866
ALTIN
180.351
DOLAR
4.2564
STERLİN
5.7865
EURO
5.0789

Türk Milleti’nin omurgasıyız

MHP Yozgat Milletvekili aday adayı Kürşat Bacanlı düzenlediği basın toplantısıyla kendini tanıttı ve adaylık gerekçelerini açıkladı.

Türk Milleti’nin omurgasıyız

MHP Yozgat Milletvekili aday adayı Kürşat Bacanlı düzenlediği basın toplantısıyla kendini tanıttı ve adaylık gerekçelerini açıkladı.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
8 Okunma
Türk Milleti’nin omurgasıyız

MHP’den aday adaylığını ilan eden bürokrasinin başarılı isimlerinden Kürşat Bacanlı, MHP’nin Türk Milleti ve devletinin omurgası ve sigortası olduğunun altını çizdi. Ülkücülerin lideri Devlet Bahçeli’nin hain darbe teşebbüsü sonrası, göstermiş olduğu onurlu ve dik duruş ile MHP’siz bir Türkiye’nin olamayacağının bir kere daha ortaya çıktığına dikkat çekti. Kürşat Bacanlı, Türk milletine ve devletine sonuna kadar bağlı bir ülkücü olarak yola çıktığını, hem Yozgat’ın hem de ülkenin yaşadığı sorunları iyi analiz etmiş bir isim olarak MHP Yozgat Milletvekili aday adayı olduğunu ilan etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MHP’nin Vitrini…
MHP’nin Vitrini…
MHP’de genç aday adayı
MHP’de genç aday adayı
AK Parti temayül yaptı
AK Parti temayül yaptı
MHP’de toplantılar sürüyor
MHP’de toplantılar sürüyor
Nerde o eski temayülller?
Nerde o eski temayülller?
Bölgeciliğe karşıyız
Bölgeciliğe karşıyız

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim