Tüm mazlumların bayramı

Nihat Kayhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği, nesilden nesille emperyalizme karşı direnen bir halkın destanı haline dönüşen 30 Ağustos 1922 Zaferi bizim için; tam bağımsızlığımızın, yeniden refahlı günlerin ve kardeşliğimizin başlangıcı olmuştur. Bu zafer yalnızca bizim değil; tüm mazlum ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır.

Onurla, kıvançla yıl dönümünü kutladığımız bu zaferle, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden, bayrak sevgisinden, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun farkındayız. Bu vesileyle şunu da belirtmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti bölünmez ve bütünlüğünü her zaman koruyacaktır.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. Yıldönümünü en içten duygularımızla kutluyor, ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz".