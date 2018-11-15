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TARIM BiTiYOR!

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, tarımın ve çiftçinin sorunlarını meclise taşıdı.

TARIM BiTiYOR!

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, tarımın ve çiftçinin sorunlarını meclise taşıdı.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:05
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TARIM BiTiYOR!

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat çiftçisinin sorun ve beklentilerini meclis gündemine taşıdı. Sedef, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Yozgatlı çiftçilerin sorunlarını 4 ana maddede toplayıp, bunların çözümü için Bakanlığın harekete geçmesini istedi. Sedef, özellikle gübre, mazot, ilaç, elektrik ve su giderlerinin yüksekliği sebebiyle Yozgat tarımının yüzde 70'ler oranında gerilediğine dikkat çekti. Sedef, "Çiftçimiz tarlasına gübre atamaz hale gelmiştir. Önlem alınmadığı taktirde tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Yozgat çiftçisi köylerini terk edip, arazilerini boş bırakmak zorunda kalacaktır. Bu durum her geçen gün göç veren şehrimizin en büyük sıkıntısı haline dönüşmektedir" dedi.
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat çiftçisinin ülkemizde yaşanan piyasa manipülasyonları ve son dönemde ortaya çıkan ekonomik sıkıntılardan da olumsuz etkilendiğinin altını çizdi. Sedef, elektrik, su, akaryakıt, gübre, ilaç gibi maliyet giderlerinin her geçen gün arttığını, Yozgat çiftçisinin, gelen zamlar sonrası neredeyse yok olma noktasına geldiğinin anlattı. Sedef, yazılı olarak cevaplandırılması kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, ‘Hububat ekimi yapan çiftçinin girdi kalemleri için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle, dönüm başına harcaması nedir/ne kadardır? Tarımsal üretimde kullanılan Akaryakıt, Elektrik, Gübre, İlaç, Sulama giderleri üzerindeki KDV ve ÖTV yükü nedir/ne kadardır? Bu oranların düşürülmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışmanız var mı? Yoksa böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Arazi toplulaştırma ve sınırsız köy projelerini hızlandırma ve yaygınlaştırma konusunda hangi çalışmalar yapılmaktadır? TMO tarafından görevlendirilen uzman inceleme (ekspertiz) hizmeti veren personelinize fiyatlama konusunda, ilan edilen fiyatlar dışında bir fiyat sınırlaması getirilmekte midir?’ sorularını yöneltti.

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TARIM BiTiYOR!
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