Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101847
ALTIN
280.588
DOLAR
5.6955
STERLİN
7.1187
EURO
6.2659

Taraftardan ziyaret

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’u geçen sezon şampiyon yapan teknik direktör İbrahim Baş’ı Yozgatspor taraftarı ziyaret etti.

Taraftardan ziyaret

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’u geçen sezon şampiyon yapan teknik direktör İbrahim Baş’ı Yozgatspor taraftarı ziyaret etti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Taraftardan ziyaret

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor’un teknik direktörlüğü yapan ve kırmızı siyahlı ekibi yıllar sonra şampiyon yaparak yeniden TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmasını sağlayan teknik direktör İbrahim Baş’ı Yozgatspor Ankara Tayfa taraftar gurubu Ankara’da ziyaret etti. Yozgatspor’u şampiyon yaptıktan sonra İçel İdmanyurdu ile anlaşan İbrahim Baş, Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü tur müsabakasında karşı karşıya gelmek üzere takımıyla birlikte Ankara’ya gitmişti. Müsabaka öncesinde Yozgatspor Ankara Tayfa Taraftar Grubu İbrahim Baş’ı, Yozgatspor’un eski oyuncuları Mehmet Şükrü Önder ve Onur Kaya’yı ziyaret ederek hem başarı dileğinde bulundular hem de hasret giderdiler.

Anahtar Kelimeler:
Taraftardan Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’DEN YAKIN TAKiP
CHP’DEN YAKIN TAKiP
Başer beldeleri gezdi
Başer beldeleri gezdi
LiSTE iLE ALIMA TEPKi
LiSTE iLE ALIMA TEPKi
Mecliste hatırlatma yaptı
Mecliste hatırlatma yaptı
Maden işçilerinin yanındayız
Maden işçilerinin yanındayız
Bacanlı’nın yerine Yıldırım geldi
Bacanlı’nın yerine Yıldırım geldi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim