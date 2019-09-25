Taraftardan ziyaret

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor’un teknik direktörlüğü yapan ve kırmızı siyahlı ekibi yıllar sonra şampiyon yaparak yeniden TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmasını sağlayan teknik direktör İbrahim Baş’ı Yozgatspor Ankara Tayfa taraftar gurubu Ankara’da ziyaret etti. Yozgatspor’u şampiyon yaptıktan sonra İçel İdmanyurdu ile anlaşan İbrahim Baş, Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası Üçüncü tur müsabakasında karşı karşıya gelmek üzere takımıyla birlikte Ankara’ya gitmişti. Müsabaka öncesinde Yozgatspor Ankara Tayfa Taraftar Grubu İbrahim Baş’ı, Yozgatspor’un eski oyuncuları Mehmet Şükrü Önder ve Onur Kaya’yı ziyaret ederek hem başarı dileğinde bulundular hem de hasret giderdiler.