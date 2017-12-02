-Tahsisler görüşüldü

Yozgat İl Genel Meclisi’nde gerçekleşen toplantıya Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlık etti. Toplantıda yazılı önergelerin ardından, gündemde bulunan maddeler ele alındı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ali Açıkgöz tarafından hazırlanan rapor okundu. Bu doğrultuda Yerköy’e bağlı Saray Köyü’nde bulunan taşınmazın imar plan değişikliğiyle ilgili hazırlanan rapor görüşülerek, karara bağlandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun hazırladığı bir diğer raporda ise Çalatlı Köyü’nde yapımı planlanan asfalt plenti ve tesisi yapımı için gerekli olan imar planı düzenlemelerine onay verildi.