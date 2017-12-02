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-Tahsisler görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisi, 2017 yılının son toplantılarına başladı. Meclisin Aralık ayı oturumunun ilk birleşiminde tahsis değişiklikleri gündeme alındı.

-Tahsisler görüşüldü

YOZGAT İl Genel Meclisi, 2017 yılının son toplantılarına başladı. Meclisin Aralık ayı oturumunun ilk birleşiminde tahsis değişiklikleri gündeme alındı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Tahsisler görüşüldü

Yozgat İl Genel Meclisi’nde gerçekleşen toplantıya Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlık etti. Toplantıda yazılı önergelerin ardından, gündemde bulunan maddeler ele alındı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ali Açıkgöz tarafından hazırlanan rapor okundu. Bu doğrultuda Yerköy’e bağlı Saray Köyü’nde bulunan taşınmazın imar plan değişikliğiyle ilgili hazırlanan rapor görüşülerek, karara bağlandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun hazırladığı bir diğer raporda ise Çalatlı Köyü’nde yapımı planlanan asfalt plenti ve tesisi yapımı için gerekli olan imar planı düzenlemelerine onay verildi.

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