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TAHMiNLER YANSIDI

ERKEN Genel Seçimlerinde Yozgat adayları kim olacak? Sorularının yanıtı, milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na dün akşam saatlerine kadar teslim edilmesinin ardından netlik kazandı.

TAHMiNLER YANSIDI

ERKEN Genel Seçimlerinde Yozgat adayları kim olacak? Sorularının yanıtı, milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na dün akşam saatlerine kadar teslim edilmesinin ardından netlik kazandı.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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TAHMiNLER YANSIDI

MHP Yozgat Adaylarını geçtiğimiz hafta sonunda, CHP ise önceki gün belirleyip, ilan etmişti. Her iki partinin açıklanan isimleri Yüksek Seçim Kurulu’na aynen verildi. AK Parti’de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın aday gösterilmeyip, bakanlık görevi üstleneceği varsayımlarının yanında, Yozgat’tan veya Ankara 2’inci bölgeden aday gösterilip, meclis başkanlığı görevini üstleneceği konuşuluyordu. Bekir Bozdağ, Yozgat listesinin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada Milletvekili Yusuf Başer aday gösterilirken, Sibel Yıldırım üçüncü, İskender Minar 4’üncü sıra adayı oldu. MHP’de İ. Ethem Sedef, Yusuf Mertoğlu, Osman Gözan, Ahmet Özbek, CHP’de Ali Keven, Nadir Ünal, Özgür Karslıoğlu, Şahin Bozdemir aday listesini oluşturdu. İYİ Partide, Ankara’dan aday gösterilebileceği düşünülen partinin kurucu üyelerinden Seyit Yücel ilk sırada yer aldı. Derviş Ünal, Gökhan Gençaslan, Akın Uyar listede sıralandı. Saadet Partisi’nde önce yurt dışından bir ismin aday gösterileceği belirtildi. Daha sonra açıklanan listede ilk sırada Mehmet Demirel yer aldı. Ziya Koçak, Ali Yurt, İrfan Taşkın listede sıralandı.

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