Soysal dert dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, sırasıyla Sorgun ve Yozgat’ta halk günleri düzenleyerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

İLK ADRES SORGUN

Milletvekili Soysal, ilk olarak Sorgun’da parti binasında halka bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu halk gününde vatandaşlar Soysal’a sorunlarını anlatıp çözüm istedi. Bayanların da ilgi gösterdiği halk gününde Soysal, tüm vatandaşlarla yakinen ilgilendi.

YOZGAT’TA HALK GÜNÜ

Milletvekili Soysal, dün de Yozgat’ta AK Parti il binasındaki halk gününe katıldı.

Milletvekili Soysal, halkın sorunlarıyla yakından ilgilenip, çözüm noktasında her türlü imkanı seferber ettiklerini söyledi.

Soysal, şöyle konuştu: “Kendi memleketim olması dolayısıyla halk günleri dışında, hafta sonu tatili için Sorgun'a geldiğimde vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Bu gün bir halk gününde daha bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik, çözüme kavuşturmak için de çalışmalara başladık. Her bir vatandaşımızın sorunu ile kendi sorunumuz gibi ilgileniyoruz. Onlar için en elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta onların temsilcileriyiz.”

