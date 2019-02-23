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Soylu Karargah açtı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Akdağmadeni ve Sorgun Seçim İletişim Merkezlerinin açılışlarını yapmak üzere Yozgat’a geldi.

Soylu Karargah açtı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Akdağmadeni ve Sorgun Seçim İletişim Merkezlerinin açılışlarını yapmak üzere Yozgat’a geldi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Soylu Karargah açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yozgat’ta partilileriyle buluştu, seçim irtibat bürolarının açılışını gerçekleştirdi.
Helikopter ile Akdağmadeni ilçesine inen İçişleri Bakanı Soylu’yu Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve ilçe yöneticileri karşıladı.
 Bakan Soylu, Akdağmadeni Kaymakamlığı’nda Yozgat Valisi Kadir Çakır’dan Yozgat ile ilgili kısa bir brifing aldı.
Bakan Soylu daha sonra AK Parti Akdağmadeni Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Sorgun ilçesine geçen Soylu, burada da AK Parti Sorgun Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını yaptı.
Bakan Soylu, daha sonra Yozgat’a gelerek Yimpaş Alışveriş Merkezi Konferans Salonu’nda muhtar ve STK temsilcileriyle bir toplantı tertipledi.
Toplantının ardından Bakan Soylu kentten ayrıldı.


 

Son Güncelleme: 22.02.2019 17:29
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