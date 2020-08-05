Sorunlar çözüm bekliyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kurban Bayramı süresince Yozgat’ı karış karış gezip, çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, esnafın, çiftçinin, üreticinin çok ciddi sorunlarının bulunduğunu, bu sorunlarının çözümlenmesini beklediğini söyledi. Keven, Kadışehri ilçesinde tarım alanlarını birleştirerek, Türkiye’ye örnek gösterilen Kabalı Meyvecilik projesinde mağdur olduklarını belirten köylülerle bir araya geldi. Keven, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için uzun uğraşlar verdiklerini, şimdi de 2016 yılından kalan alacaklarını almaları, kendi arazileri olan meyve bahçesinde söz ve yetki sahibi olmaları için hep birlikte mücadele edeceklerini kaydetti. Keven, “Kabalı halkı 2016’dan beri ödenmeyen alacaklarını istiyorlar. Bununla ilgili hukuki yola da zaten başvurdular. Kabalı meyvecilik projesinde mağdur edilen köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için uzun uğraşlar verdik, şirket 2019 borcunu ödemek zorunda kaldı. Şimdi de 2016 yılından kalan alacaklarını almaları, kendi arazilerindeki meyve bahçesini sözleşmeye uymadan işleten şirketi uzaklaştırıp, köy halkının burada söz ve yetki sahibi olmaları için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

ÜRETİCİ ZARARDA

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın en fazla soğan ve patates üretiminin yapıldığı Aydıncık ilçesinin Kazankaya bölgesinde de üreticilerle bir araya gelip, sorunlarını dinledi. Keven, patates ve soğan üretimiyle tanınan bölgedeki çiftçinin bu sene patates fiyatından dolayı zararla sezonu kapattığına dikkat çekti. Keven, patatesin birinci sınıf fiyatının 80 kuruş olduğunu, bunun da maliyetine denk geldiğini kaydetti. Keven, biraz düşük sınıfa dahil patatesin fiyatının ise 50 kuruşa kadar indiğine vurgu yaparak, ‘’Bu fiyatlarla üretici nasıl para kazanıp evini geçindirecek?’’ diye sordu. Keven, üreticinin üretmesini, ülkenin gıda ihtiyacını karşılamasını isteniyorsa, çiftçinin ürün fiyatını tüccarın insafına bırakmamak gerektiğini anlattı. Keven, ‘’83 milyonun gıda ihtiyacını karşılayan üreticilerimiz zarar ediyor. Taban fiyat uygulaması olmalı, ithalat değil yerli üretim desteklenmeli. Saray ve ekibi, başları sıkışınca çareyi ithalatta arıyor. Çareyi ithalatta değil tarlada, üretimde arayın. Tarladan, topraktan korkmayın gelin patates üreticilerinin yaşadıklarını görün” diye konuştu.