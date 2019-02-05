Siyasilerden destek istedi

Hizmet İş Başkanı Ferman Zararsız, AK Parti ve MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek işçilerin sorun ve sıkıntılarını dile getirdi. Ferman Zararsız, İl genelinde 500 işçinin kadro alamadığını hatırlatarak, belediyelerde geçici olarak 200 işçinin çalıştığını ifade etti. Zararsız, "Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT’lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Artan enflasyon karşısında, eriyen işçi ücretleri ve sosyal haklara da en az enflasyon oranında, yüzde 30 zam yapılmasını talep eden Zararsız, bu konuda iki partinin il temsilcilerinden destek istedi. AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ise, Cumhuriyet tarihinde en büyük kadro ve sosyal hak iadesinin AK Parti hükümeti döneminde yapıldığını ifade etti. İl Başkanı Dursun, işçilerin taşeron şirketlerde yarınlara umutsuz bakarak çalışırken, AK Parti tarafından verilen kadro ile işçilerin sosyal haklarının güvence altına alınarak, güvenle çalıştığını anlattı. Çelebi Dursun, “Şu anki talepler için de tabi ki gerekeni yapacağız ve işçilerimizin bu sorunlarını da çözüme kavuşturacağız” dedi.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ise, MHP’nin her zaman emekçilerin yanında olduğunu vurgulayarak, konuyu mecliste de gündeme getireceklerini, konunun çözümü yönünde çalışacaklarını söyledi.

Haber: Mustafa TEKER

