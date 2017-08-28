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Siyaset ısınıyor!

Yozgat’ta havaların sonbaharla birlikte serinlemeye başladığı bu günlerde siyaset ısınmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat ziyareti, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yoğun Yozgat programları, son günlerde yaşanan siyasi istifalar ve atamalar 2019’da yapılması planlanan seçim mesaisinin erken başladığını gösteriyor.

Siyaset ısınıyor!

Yozgat’ta havaların sonbaharla birlikte serinlemeye başladığı bu günlerde siyaset ısınmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat ziyareti, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yoğun Yozgat programları, son günlerde yaşanan siyasi istifalar ve atamalar 2019’da yapılması planlanan seçim mesaisinin erken başladığını gösteriyor.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 07:00
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Siyaset ısınıyor!


Türkiye’de ilk defa 2019 yılında yeni sistemle yapılacak seçimleri yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin de miladı olan 2019 seçimlerinin mesaisi Yozgat’ta da erken başladı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ZİYARETİ

İki hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu’nun Yozgat ziyaretinde bulunması, kentin tarım ve hayvancılığını masaya yatırması son günlerin en önemli siyasi hareketlenmelerinden bir tanesi oldu.

Yozgat’ın en önemli potansiyeli olan tarım ve hayvancılığın bir siyasi parti genel başkanı tarafından masaya yatırılması, sonrasında Kılıçdaroğlu’nun hakla iç içe gerçekleştirdiği toplantılar, yaklaşan seçimlerin de bir yansıması olarak yorumlandı.

YOZGAT’A KARARGAH KURDU

Öte yandan Türk siyasetine Yozgat’ın kazandırdığı en önemli isimlerden olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın son günlerde Yozgat programlarını artırması da dikkatlerden kaçmıyor.

Neredeyse her hafta bir ilçede açılış ve temel atma programlarına katılan Bozdağ, konuşmasının büyük bölümünü muhalefet partilerine ayırıyor. Özellikle CHP üzerinden önemli söylemleri bulunan Bozdağ, halkla iç içe bulunmaya ve yerel söylemlerde bulunmaya dikkat ediyor.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM….

Bunanla birlikte AK Parti’de kısa bir süre içerisinde il başkanlığı makamında önemli bir değişim oldu. Türkiye genelinde yapılması planlanan ilk siyasi değişikliğin adresi Yozgat oldu.

AK Parti’nin 4 yıldır Yozgat’ta il başkanlığı görevini yürütün Harun Lekesiz, görevini yine partinin emektar isimlerinden olan Celal Köse’ye devretti.

İSTİFALAR…

Siyasetin bu denli hızlandığı Yozgat’ta, geçtiğimiz hafta Cuma günü Şefaatli’den gelen istifa haberleri ile gündem bir anda farklı bir kulvara yol aldı.

Şefaatli’de eski milletvekili, belediye başkan adayı, parti yönetim kurulu üyesi olan 41 MHP’li, yeni oluşumun temsilcisi konumundaki Meral Akşenir’in kurduğu yeni siyasi partide görev almak için partilerinden istifa ettiklerini duyurdular.

Son Güncelleme: 27.08.2017 16:00
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