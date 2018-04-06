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ŞEKER VATANDIR!

HÜKÜMET tarafından satışına karar verilen Yozgat Şeker Fabrikası ile ilgili CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, Yozgat’ta basın toplantısı gerçekleştirdi.

ŞEKER VATANDIR!

HÜKÜMET tarafından satışına karar verilen Yozgat Şeker Fabrikası ile ilgili CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, Yozgat’ta basın toplantısı gerçekleştirdi.

06 Nisan 2018 Cuma 07:00
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ŞEKER VATANDIR!

CHP heyeti ‘Şeker vatandır, vatan satılamaz’ sloganını bir kez daha hatırlattı. CHP heyeti Yozgat İl Örgütü’nü ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, her geçen gün biraz daha eriyen Yozgat’ın elde kalan son devlet yatırımı Yozgat Şeker Fabrikası’nın da satılmasıyla daha fazla eriyeceğini, partisinin milletvekillerinin, Yozgat üreticisini bitirecek bu satışa karşı çıkmak için Yozgat’ta olduğunu ifade etti. CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, yurt genelinde satışa çıkarılan şeker fabrikalarıyla ilgili, en güzel ve doğru sloganı Yozgatlı işçilerin ürettiğini hatırlatarak “Yozgatlı işçilerimiz ‘şeker vatandır, vatan satılamaz’ demişler. Çok doğru söylemişler, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Semra Dinçer, Yozgat  Şeker  Fabrikası’nın kapanması durumunda Yozgat’ın daha fazla göç vereceğini vurgulayarak, “Sürekli milli değerler vurgusu yapan iktidar, milli değerlerimizi satılığa çıkarıyor. Fabrikalar bilerek zarar ettiriliyor. Hepinizin sağlığını nişasta bazlı şekerlerle bozacaklar. Biz CHP olarak ABD firmasının karşısında milli benliğimizi savunuyoruz” dedi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu  da  Türkiye’de üretilen pancar şekerinin Fransa ve Almanya’daki maliyetin altında olduğunu, buna rağmen iktidarın fabrikaları ABD firması Cargill’e teslim etmeye hazırlandığını savunarak “Türkiye’de Atatürk, İnönü, Menderes, Erbakan, Özal ve Ecevit şeker fabrikaları kurmuş ve açmıştır. Fabrikaları satan ise bir tane bile şeker fabrikası kurmayan Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye konuştu.
CHP’li Gaytancıoğlu, ülke genelinde 1 milyon 600 bin yurttaşın, fabrikaların satılmaması için imza topladığını ancak hükümetin dinlemediğini de aktararak, “Cumartesi günü sadece Türk bayraklarımızla Çorum’da Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Şeker Mitingi yapacağız. Bu parti meselesi değildir. O yüzden sadece Türk bayraklarımızla meydanlarda olacağız. Yozgatlı vatandaşlarımızı da bu mitingimize davet ediyoruz” dedi.
 

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