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Sedef, sorunları Meclise taşıdı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, tarımsal elektrik fiyatlarının gözden geçirilmesini talep ederek, veraset intikallerinden dolayı da sorun yaşandığını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:47
Sedef, sorunları Meclise taşıdı

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan Sedef, çiftçilere verilecek desteğin önceden açıklanarak planlama yapılmasına fırsat verilmesi gerektiğini dile getirdi, zirai kredilerin yapılandırılmasının da önemli olduğunu söyledi. Sedef, ‘’Sahip olduğu kadim tarihi ve zengin kültür mirasıyla birçok uygarlığa ev sahipliği yapan şehrimiz Yozgat, kültürel zenginliğiyle çağlardır önemli bir yerleşim merkezi konumundadır. Yozgat ekonomik yönden analiz edildiğinde ilimizin ekonomisine tarım ve hayvancılık sektörünün hâkim olduğu görülmektedir’’ dedi. Sedef, bu sebeple çiftçilerin beklentilerine kulak verilmesi gerektiğini, çiftçilerin satacağı ürünün fiyatını üretimin başında öğrenmek istediğini aktardı. Sedef, ‘’Özellikle elektrik fiyatında yaşanan artışlar çiftçimizin girdi maliyetlerini artırmaktadır. Tarımsal elektrik fiyatlarının gözden geçirilmesi çiftçimiz adına olumlu olacaktır. Çiftçilerimiz üretim için kullandıkları arazilerin veraset intikallerinde yaşanan sorunlardan dolayı ÇKS'ye dâhil edilemiyor ve devlet desteklerinden yararlanamıyorlar. Bu konuda bir düzenlemeye de ihtiyaç vardır. Kiralanan arazilerde tarımsal desteklerden arazi sahiplerinin değil de üretim yapan çiftçilerimizin yararlanması gerektiği de Yozgatlı çiftçilerimiz tarafından dile getirilmektedir. Çiftçimize verilen desteklemelerin miktarı ve ne zaman verileceği önceden ilan edilerek üreticimizin ekonomik planlama yapmasına imkân sağlanmalıdır’’ diye konuştu. Sedef, çiftçiler tarafından dile getirilen diğer bir beklentinin ise Ziraat Bankası ve özel bankalardan kullandırılan zirai kredilerin yapılandırılma konusu olduğunu bildirdi. Sedef, ‘’Tarımsal sulama alanında ilimiz Yozgat'ta yapımına devam edilen ve programa alınmasını talep ettiğimiz Tekkeyenicesi Barajı, Boğazlıyan Oğulcuk, Akdağmadeni Bahçecik, Yerköy İnandık Barajı, Araplı, Yahyasaray ve Uzunlu Barajlı sulama depolama işlerinin bir an evvel çiftçilerimizin hizmetine sunulması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık şehri olan Yozgat'ımızda Et ve Süt Kurumunun süt fabrikasının kapasitesinin geliştirilmesini, süt işleme tesisinin revize edilerek hizmete alınacak olmasını olumlu buluyoruz. Ancak ilimizin bir de bağımsız bir kesimhaneye ihtiyacı olduğunu da belirtmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.
ULAŞIM KONUSU
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ın ulaşım konusunu da gündeme getirdi. Sedef, ‘’Yozgat'a ulaştırma alanında çeşitli yatırımlar yapılmaktadır. Hızlı tren, havaalanı, bölünmüş yolların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmının da yapımına devam edilmektedir. Bitirilen yatırımlar için Yozgatlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Şehir merkezini Boğazlıyan ilçemize, oradan da Kayseri'ye bağlayan Atatürk Kara Yolu çeşitli zamanlarda asfalt yenilemesi yapılarak hizmet vermeye devam etmektedir’’ şeklinde konuştu. •Seyfettin Sağlam

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