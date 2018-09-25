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Sedef sorun dinledi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Sedef sorun dinledi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Ticaret Borsasını ziyaret etti.

25 Eylül 2018 Salı 08:13
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Sedef sorun dinledi

Milletvekili Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ile birlikte Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte MHP heyetini ağırladı. Ziyarette Yozgat’ın tarımsal ve ekonomik sorunları hakkında istişare yapıldı. Yozgat’ın tarımsal anlamda üretim potansiyelinin arttırılması adına yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

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