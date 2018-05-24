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Sedef sahaya indi

MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sedef sahaya inerek seçim kampanyasının startını verdi.

Sedef sahaya indi

MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sedef sahaya inerek seçim kampanyasının startını verdi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Sedef sahaya indi

MHP’de Yozgat’ın birinci sıra milletvekili adayı olan Ethem Sedef, partilileriyle birlikte il merkezindeki esnafları ziyaret etti. Geniş ziyaret turuna çıkan Ethem Sedef, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak 24 Haziran seçimlerinde partisi için destek istedi. Vatandaşların sorun, sıkıntı ve dertlerini de dinleyen Ethem Sedef, 24 Haziran’a kadar Yozgat’ın tüm köy, belde ve ilçelerini dolaşarak Yozgat halkıyla kucaklaşacaklarını ifade etti.
Ethem Sedef, 24 Haziran seçimlerinde Yozgat halkının yeniden ülkücü kadrolara şans vereceğini ve Cumhur ittifakının Yozgat’ta yüksek bir başarı oranıyla galip geleceğini belirtti.
Haber: Mustafa TEKER

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