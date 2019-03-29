Seçmene seslendi

DP Adayı Abdullah Doğan, tek bir vatandaşa dahi ulaşıp inandıklarını anlatmanın önemli olduğunu belirtti. Dava insanlarının böyle yapması gerektiğini söyledi.

DP’nin ezanı yeniden aslına dönderen, Ayasofya ruhuna sahip çıkan, o dönemin CHP dayatmalarına karşı duruş sergileyen bir parti olduğunu hatırlatan Doğan, “30 senedir mahvedilen bir şehir var ortada. Her zaman yapılan yanlışlıkları anlattık, dinletemedik. Şimdi biz bu sorunları çözmek için başkanlığa talip olduk ve sizden destek istiyoruz” dedi.