SEÇMEN BEKLENTİ İÇİNDE

Yozgatlı seçmen adayların bugüne kadar Yozgat’ın geleceğiyle ilgili somut proje açıklamamasını tepkiyle karşılıyor.

Yozgat’ın beş yıllık yöneticisi olacak, beş yıl içerisinde şehrin geleceğini etkileyecek yetki ve sorumluluğa sahip adaylar henüz ortaya bir Yozgat vizyonu koymadılar.

Yozgatlı seçmen ise bazı partilerin sadece genel merkez sloganları üzerinden propaganda yürüterek, sloganların dahi içini dolduramadığından şikayet ederken, diğer partilerin de sadece siyasi kulis yürütmekten başka bir sorumluluk üstlenmediklerinden yakınıyor.

Seçmen, Yozgat’ın tarih ve kültürüne, sanat ve sporuna, mimari ve estetiğine adayların nasıl bir katkı sunacağını somut olarak görmeyi arzuluyor.

Adayların projeler açıklayamaması, Yozgat ile ilgili vizyon ortaya koyamamasının kararsız seçmen sayısını artırdığı da gözlemlendi.

Haber:Mustafa TEKER