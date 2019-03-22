Seçim çalışmalarına devam

Sivil Toplum Kuruluşları ziyaretlerinin ardından bazı yerel gazete ve sebzeci esnafını ziyaret etti. Keven, ziyaretlerde yaptığı açıklamalarda, “Doğup büyüdüğümüz ilimizi kalkındırıp göç vermeyen göç alan bir konuma getirmek istiyoruz. Yıllardır yan yana komşu olanları şimdi bölmeye birbirine düşman göstermeye çalışıyorlar biz bu paslı siyaset diline hayır diyoruz, hangi partiye oy verdiyse fark gözetmeden Yozgat’ta yaşayan 418 bin hemşerimize kapımız sonuna dek açıktır. Meclis’te odam hangi partili olursa olsun tüm hemşerilerimin odasıdır. Biz kucaklayacağız bize her türlü yalan hakaretlerde bulunan bu siyaset erbaplarını da Yozgatlının vicdanına bırakıyoruz” dedi. Kapalı Pazar Yeri’nde pazarcı esnafını ziyaret eden Milletvekili Ali Keven ve Belediye Başkan Adayı Metin Özışık ile Meclis Üyesi Adayları, burada önce Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Keven, hükümetin pazarcı esnafını devamlı hedef gösterdiğini ancak pazarda markette yaşanan pahalılığın asıl sorumlusunun tarımı ithalata kurban eden 17 yıllık siyasi iktidarın kendisi olduğu vurgulandı.