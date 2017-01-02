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Sarıkaya birinci oldu

02 Ocak 2017 Pazartesi 05:11
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AK Parti içerisinde her ay mutat olarak yapılan parti çalışmalarının ölçüldüğü performans değerlendirmesinde Sarıkaya İlçe Teşkilatının birinci olduğu belirtildi

Sarıkaya birinci oldu

Ak Parti İl Başkanı Harun Lekesiz başkanlığın da Ak Partili 14 ilçe başkanı geçtiğimiz hafta sonu Sarıkaya Mehmetoğulları otelde bir araya geldi.

Basına kapalı devam eden toplantı öncesi Ak Parti İl Başkanı Harun Lekesiz yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Bu gün 14 ilçe başkanımız ve ilçe koordinatörlerimizle birlikte il gençlik kollarımızla Sarıkaya  ilçemiz de ilçe başkanları toplantısı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

İlçe başkanları toplantımızı genelde il merkezinde yapıyoruz ama bu gün özellikle Çayıralan da bir şehidimizin olması münasebetiyle ilçe başkanlarımızla birlikte şehidimizin cenaze merasimine katıldık.Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah tan rahmet diliyoruz.

Buradan Sarıkaya dan Ak Parti teşkilatları olarak bütün ilçe başkanlarımızla beraber ne yaparlarsa yapsınlar boş olduğunu da haykırıyoruz” dedi. 

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