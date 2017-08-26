Saraykent’in günü!

Saraykent’te yapımı tamamlanan ‘Devlet Hastanesi’, ‘Mesire alanları’, ‘Park’ın açılışı, ‘Kaplıca Termal Tesis’ ve ‘Emniyet Müdürlüğü’ binasının temelleri atıldı. İlçe meydanında saat 11.00’de başlayan toplu temel atma ve açılış törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Şahbaz, daire müdürleri, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖÇAL: “YAPILMAZ DENİLENİ YAPTIK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, üç yıllık görev süresi boyunca verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini söyledi.

Yapılmaz denilen hastane, TOKİ konutları ile Saraykent’e gelmeyeceği iddia edilen Anadolu Lisesi gibi önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Öçal;

“Yapılmayacak, yapamayacaklar, seçim vaadi, milleti kandırıyorlar dedikleri termal kaplıcamızın temelini attık. Şükürler olsun ki bu gün bizlere nasip oldu” dedi.

“Biz milletin emanetini namus bilen, bu emanetin hakkını vermek için ne gerekiyorsa yapan bir anlayış ve iradeye sahibiz” diyen Öçal, laf değil icraat peşinde olduklarını vurguladı.

Saraykent’in yatırımların en büyüklerini getirdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Öçal, şunları kaydetti:

“Daha önce 150-200 metrekare olan ilçe devlet hastanemiz 7 bin 500 metre kare kapalı alanı ile modern cihazları ile halkımıza hizmet veriyor. Sentetik çim sahamız, kız öğrenci yurdumuzun ve parklarımızın açılışını da yapıyoruz. İlçemize mobese kurulumu tamamlandı. Meydanımızı sosyal hayatın ve ticaretin merkezi olacağını söylemiştik. Onlar konuşur AK Parti yapar. İlçemize yakışır meydan projemiz devam ediyor. Termal otel ve kaplıca projemiz Saraykent’imizin olmazsa olmazı. Bununla birlikçe ilçe emniyet binamızın temellerini atıyoruz. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

SOYSAL: “HAYIRLI OLSUN”

Milletvekili Ertuğrul Soysal da konuşmasında Yozgat’a kazandırılan yatırımlarda Saraykent’e pozitif ayrımcılık uygulandığını belirterek, yatırımların ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

VALİ YURTNAÇ: “TERMAL TURİZM ALANI YOZGAT”

Vali Kemal Yurtnaç da konuşmasında Yozgat’ın termal turizmin başkenti olma yolunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek; “Saraykent ilçemiz bu anlamda önemli bir potansiyel. Bu gün termal tesisin temelini atacağız. İnşallah bu tesisler tamamlandığında termal turizm ve kongre merkezi olma yolundaki hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız” diye konuştu.

BOZDAĞ: “HAYAL SATMIYORUZ”

Son olarak kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ülke gündemini değerlendirdiği konuşmasının ardından, Yozgat ve ilçelerine yapılan yatırımlardan bahsetti.

“Hiçbir zaman hayal satmadık” diyerek, geçmiş hükümetler döneminde temeli atılan ve tamamlanmayan yatırımlara işaret eden Bozdağ, Saraykent ile birlikte Yozgat’ın tüm ilçelerinin hizmetlerden nasibini aldığını söyledi.

“Bizler hayal projeleri değil kesinleşen, temeli atılan projeleri sizlere anlatıyoruz” diyen Bozdağ, Havaalanı, Hızlı Tren başta olmak üzere pek çok önemli yatırımın Yozgat’ın ekonomik ve sosyal kalkınmışlığında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Bozdağ, ilçede daha önce hizmete giren yatırımlara da dikkat çekerek, hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından temsili olarak toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.



