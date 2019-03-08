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Santral projesine destek

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, hem belediye ekonomisine katkı sağlamak hem de temiz enerji üretimine yönelik hazırladıkları ‘Güneş Enerji Santralleri’ projesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in destek sözü verdiğini söyledi.

Santral projesine destek

YOZGAT AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, hem belediye ekonomisine katkı sağlamak hem de temiz enerji üretimine yönelik hazırladıkları ‘Güneş Enerji Santralleri’ projesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in destek sözü verdiğini söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
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Santral projesine destek

Köse, Yozgat için hazırladığı projelerden bir tanesi olan ‘Güneş Enerji Santralleri’ projesi için kendilerinin yardımını beklediklerini belirtmesi üzerine, Bakan Fatih Dönmez’in projeye destek vereceklerini söylediğini aktardı. Köse, ‘’Bakanımızın verdiği bu müjde ile Yozgat için yapmayı planladığımız projemizle ekonomik olarak belediye bütçesine katkı sağlayacağız. Ekonomik olarak belediyemize katkı sağlarken belediye bütçemizden Yozgat Halkı'na hizmet için daha çok bütçe ayırma imkanı oluşmuş olacak. Memleket işi, gönül işi parolası ile çıktığımız yolda biz Yozgat ve Yozgatlılar için projeler hazırlıyoruz. Kıymetli bakanımızın da destek vereceğini söylemesi, çalışma azmimizi ve heyecanımızı artırdı’’ dedi. 

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