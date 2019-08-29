Şanlı zaferin yıldönümü

Milletvekili Ethem Sedef, kutlama mesajında Zafer Bayramı'nın şanlı bir zafer olduğunu vurguladı.

Ethem Sedef,

"Bugün , Yüce Türk Milleti'nin bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, tüm dünyaya, emperyalist güçlere, bir kez daha ilan ettiğimiz şanlı Zafer Bayramımızın 97'inci yıldönümünü kutlamaktayız.

Kahramanlıklarla dolu tarihimizin önemli bir dönüm noktası ve büyük Türk Milleti'nin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin bir abidesi olarak tarihimizde yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 26 Ağustos gününde başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin iman, inanç ve kararlılıkla başarıya ulaştığı gündür! Bir ülkenin kaderini belirleyen bu zafer, Türk'ün sonsuza dek kutlayacağı bir gündür!..

Büyük Türk Milliyetçisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında,Zaferin 2. Yıldönümünde Dumlupınarda yapmış olduğu konuşmasında yer alan "Türk vatanını almak düşüncesini, Türk'ü esir etmek hayalini genel,ortak bir düşünce haline koymaya çalışanların da, hakettikleri sondan kurtulamamış olduklarını gözlerimizle gördük! " sözü, şanlı ordumuzun çelikleşmiş iradesini tüm dünyaya kanıtlamıştır..

Bu vesile ile dünden bugüne vatanı, bayrağı , kutsal değerleri için, harp meydanlarında cenk eden, tarih boyunca Ağustos Ayını nice zaferlerle taçlandıran Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının ve yüce Türk Milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlar, şehitlerimize Cenab'ı Hakk'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.