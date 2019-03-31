Sandık başında tartışma

Yapılan sayımda, oy kullanan seçmen ile sandıktan çıkan oylar birbirini tutmadı. İki zarfın fazla çıkması üzerine, sandıktan iki zarf çekilerek yakılarak, imha edilmek istenince buna Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz, ‘’Yakamazsınız, tutanak tutup, kaldırırsınız, seçim kuruluna teslim edersiniz’’ diyerek itirazda bulundu. Sandık Başkanı Hacı Hasan Güneş, itiraza rağmen sandıktan çıkartılan iki zarfı yakarak, imha ettikten sonra, tutanak tuttu. 347 seçmenin bulunduğu 1115 No’lu sandıkta, 276 seçmen oy kullanıldı, tutanakta 276 imza mevcut. Ancak sandıktan 278 zarf çıktı. Sandık başkanı iki zarfı sandık içerisinden alıp, yakarak, soruna nokta koydu.