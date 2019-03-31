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Sandık başında tartışma

YOZGAT Merkez Sürmeli ve Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bulunduğu eski Kız Meslek Lisesi’nde bulunan 1115 No’lu sandıkta 2 zarfın fazla çıkması gerginliğe neden oldu.

Sandık başında tartışma

YOZGAT Merkez Sürmeli ve Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bulunduğu eski Kız Meslek Lisesi’nde bulunan 1115 No’lu sandıkta 2 zarfın fazla çıkması gerginliğe neden oldu.

31 Mart 2019 Pazar 00:00
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Sandık başında tartışma

Yapılan sayımda, oy kullanan seçmen ile sandıktan çıkan oylar birbirini tutmadı. İki zarfın fazla çıkması üzerine, sandıktan iki zarf çekilerek yakılarak, imha edilmek istenince buna Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz, ‘’Yakamazsınız, tutanak tutup, kaldırırsınız, seçim kuruluna teslim edersiniz’’ diyerek itirazda bulundu. Sandık Başkanı Hacı Hasan Güneş, itiraza rağmen sandıktan çıkartılan iki zarfı yakarak, imha ettikten sonra, tutanak tuttu. 347 seçmenin bulunduğu 1115 No’lu sandıkta, 276 seçmen oy kullanıldı, tutanakta 276 imza mevcut. Ancak sandıktan 278 zarf çıktı. Sandık başkanı iki zarfı sandık içerisinden alıp, yakarak, soruna nokta koydu. 

Son Güncelleme: 31.03.2019 23:51
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