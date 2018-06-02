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Saadet partisinden ziyaret

SAADET Partisi Yozgat Milletvekili adayları Mehmet Demirel, Ziya Koçak gazetemizi ziyaret ederek projelerini anlattılar.

Saadet partisinden ziyaret

SAADET Partisi Yozgat Milletvekili adayları Mehmet Demirel, Ziya Koçak gazetemizi ziyaret ederek projelerini anlattılar.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Saadet partisinden ziyaret

Saadet Partisi İl Yönetimi ile ziyaretlerini sürdüren Milletvekili adayları  Mehmet Demirel ve Ziya Koçak, 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan Milletvekilliği seçimleri öncesinde partilerinin projelerini anlatmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunuyorlar. Saadet Partisi Yozgat Milletvekili adayı Mehmet Demirel, bu gün itibariyle il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunacaklarını ve partilerinin projelerini vatandaşlara anlatacaklarını söyledi. Milletvekili adayı Ziya Koçak ise partilerinin seçim startını vermesinin ardından çalışmalara başladıklarını bütün ilçeleri gezerek oralarda kendilerini anlatmaya çalışacaklarını ifade etti. 

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