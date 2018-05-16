Ama bakın bu siyasettir ne Ramazan bilir, ne bayram tanır…

Ramazan siyaseti de biraz farklı olur.

Hiç unutmam Cumhurbaşkanlığı seçimi yine Ramazan ayına denk gelmişti. Adaylardan birisi de bizim hemşeri Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu.

Yozgat’a gelecek ve Yerköy’de karşılanacak. Basın ordusu oruçlu oruçlu İhsanoğlu’nu söğüt dalının altında beklemişti.

Yerköy’e ayak basan İhsanoğlu, orada bulunan türbeye bir okuyup-üfledi de sonra Yozgat’a gelmişti.

Öyle bunaldık, öyle susadık ki anlatamam ‘Ulan bu siyasetin Ramazanı, orucu yok mu!” diye söylenmiştik.

Neyse ki soluğu Yimpaş’ta iftar sofrasında almıştık ama siyaset iftarda dinlememişti.

Aman yöresel çörek ikramları, aman hurmayla oruç açmalar, aman birlik beraberlik konuşmaları falan.

İşte Kerkük’e selam gönderenler, yok bilmem Filistin diyenler iftarımızı da öyle yapmıştık gazeteci abilerle.

Yine ulusal basından bir hanımefendi niyetli değilmiş de, ezan okunmadan su içse sıkıntı olur muymuş?

Soru o kadar enteresandı ki, şaşırmıştım.

Ne de olsa Yimpaş’ta, kapalı mekanda, siyasetçi ve seçkin insanların bulunduğu bir ortamdaydık.

Saat Kulesinin dibinde içsen neyse ama, iftar sofrasında ezandan önce su içsen sana kim ne diyecek?

Bir ara “İç bacım bize ne senin niyetinden!” demek gelmişti de diyememiştim.

Sonra yanımdaki abiler kibar bir dille “Buyrun siz başlayın, Yozgat’ta kimse için sorun olmaz böyle şeyler” diyerek imaj düzeltmiştik.

Demem o ki Ramazan siyaseti bir başkadır.

Kimi kurnaz siyasetçi bir garibanın evine konuk olur, kimisi iftar yemekleri verir şanını-şöhretini artırmak için.

Ey gariban millet!..

Bulduğunuz yerde yiyin-için…

Yarın hiçbirini piyasada bulamazsınız zaten.

Haydi hayırlı Ramazanlar.

SİYASET KREASYONU

Yozgat’ın renkli siyasetçilerinden Ayhan Çelik, Başbakan Binali Yıldırım’ın memleketindeki programına katılmış.

Eh, ne de olsa Sayın Binali Yıldırım ile muhabbeti var Ayhan Çelik’in.

Bir de siyaseti olduğu gibi, doğal yapan bir isim Sayın Çelik.

Başbakan Yıldırım, memleketindeki doğa festivaline katılmış ve Dumanlı Yaylasına çıkmış.

Ama Sayın Yıldırım ‘outdoor’ diye tabir edilen yağmurluk tarzı montunu, ayakkabısın çekmiş üstüne.

Kafasına bir tane börk giymiş.

Bizim Ayhan Çelik ise Sayın Başbakan’ın yanına takım elbise kravatla gidince, beklemediği bir sürprizle karşılaşmış.

Yaylada yağmur ve çamurun içinde kalan Ayhan Çelik, ayağından parlak ruganı çıkarmış, beyaz spor ayakkabı giymiş.

Siyasetin yeni kreasyonu ise kendi sosyal medya hesabındaki fotoğrafa böyle yansımış…

Ne diyelim vekillik uğruna çekilen çile kutsaldır, durmak yok yola devam!..



EMMİLER ÖNEMLİ

Yozgat’ta MHP bu seçimlerde başarıyı yakalamak istiyor ve buna inanıyor.

Yapılan ittifak ve hükümete verilen samimi desteğin halk nazarında karşılık bulacağına inanıyorlar.

Ama MHP’nin Yozgat’ta başarıya ulaşması için emmilerden de oy alması gerekiyor.

Yani…

Kırsal kesimdeki amcalardan…

Teyzelerden…

Halalardan…

Bibilerden MHP’nin oy koparması gerekiyor.

Bugüne kadar saydığım kitlenin oyunu alan parti, AK Parti olmuştur.

Tamam, MHP’ye gençlerin ilgi ve teveccühü fazladır ama tek başına genç kitleden oy almak yetmez.

Sakallı emmilerin oyunu da aldığınız zaman hesap değişir.

Onların karşısına çıkacak profilde adaylarınız listede olmalı derim ben.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Seçim sürecinde ilk defa yan yana gelen ittifak partisi il başkanlarını.

*Liste başı olacağına inanan milletvekili aday adayını.

*Adaylık defterini kapatıp çoktan işine dönen, kartvizit aday adaylarını.

*Hedefini 4-0 olarak dillendirmeye başlayan AK Partilileri.