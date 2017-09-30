Polat, Başkan Yardımcısı oldu

Yozgat Belediyesi’nde yaptığı çalışmaların ardından Sorgun’a giden Tahsin Polat, hizmete devam etti. Yozgat’ın gelişmesi, kalkınması, yaşanılabilir bir şehir olmasına yönelik projelerini hayata geçirebilmek için Belediye Başkanlığı görevine de talip olan Polat, umduğunu bulamayınca Yozgat’tan ayrıldı. Ankara Etimesgut Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü olarak göreve başlayan Tahsin Polat, Yozgat ve Sorgun belediyelerinde edindiği tecrübeleriyle, başarılı çalışmalara imza attı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Polat’ı karar verebilme yetkisini kullanabilmesi için Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi. Etimesgut’un gelişmesinde, Başkan Demirel’e, hazırladığı projelerle ciddi katkılar sağlayan Tahsin Polat’a yeni görevinde İleri Gazetesi olarak başarılar dileriz.



