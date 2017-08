Payımıza düşeni aldık!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinin büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan adaletli bir şekilde nasibini aldığını ve kabuk değiştirdiğini söyledi. Bu değişime Yozgat’ı örnek gösteren Bozdağ; “Yozgat’ımız bu çerçevede büyük kalkınma hamlesinden en büyük payı alan illerimizin başında geliyor” dedi.

AŞK İLE ORTAYA KOYDUĞUMUZ ESERLER

Bozdağ, Türk milletinin AK Parti’ye bu güne kadar büyük destek vermesinin duasını ve desteğini artırmasının gerekçelerini arayanların, yalanlara, iftiralara, çarpıtmalara, algı operasyonlarına değil Yozgat’a, Türkiye’nin 81 il ve ilçelerine kazandırdığı eserlere bakması gerektiğini ifade etti.

ADI İNANDIK AMA ONLAR DA İNANMIYORDU

Her yerde millete hizmet aşkı ile ortaya konuların eserlerin yer aldığını belirten Bozdağ, il merkezi ve ilçelerdeki baraj yatırımlarına değindi.

Bozdağ, şöyle konuştu: “Yerköy’de 40 yılı aşkındır Yerköylü’nün rüyası olan İnandık Barajı’nın temelini attık. Hayırlı olsun. 40 yıldır geliyorlar gidiyorlar ama temel atılmamıştı. Adı inandık ama insanlar biz bu işe inanmıyoruz noktasına gelmişti.

AK Parti’nin iktidarında Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, başbakanımızın yönetiminde Türkiye’de çok önemli hizmetler yaptık.

Bizim Yozgat’ımızda Cemil Çiçek Barajı, Boğazlıyan’da Oğulcuk Barajı, Akdağmadeni’nde Bahçeçik Barajı, Yerköy’de İnandık Barajı olmak üzere şuanda Yozgat’ta inşaatı devam eden 4 büyük baraj var. Hiçbir iktidar döneminde eş zamanlı dört büyük barajın inşaatı devam etmedi. Bizden önce temeli atılmış ama temel atmadan sonra üzerine taş konulmamış Çekerek Barajı’nı da biz tamamladık.

Boğazlıyan’daki Uzunlu Göleti’ni adeta yeniden yaptık. Uzunlu Barajı gibi iki baraj yapacak bir para harcadık, çünkü tabanı yarılmıştı. Gerekliydi Yozgat için. Her açıdan Yozgat’ın ikliminin değiştiğinin farkındasınız. Yozgat’ın etrafı adeta barajlarla, göletlerle donatılırken bir yandan ormanlarımız gelişiyor, tarım arazilerimiz bereketli ve kaliteli hale geliyor. İlimiz ve ilçemizin insanları kazanıyor, kazanmaya da devam edecektir.”

2018 DOĞALGAZ YILI OLACAK

Doğalgazın tüm ilçelerde yaygın olarak kullanılmaya başlayacağının altını çizen Başbakan Yardımcısı Bozdağ; “Gece gündüz çalışmaya milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Yozgat ve Türkiye’mizin her yeri koşar adım değişmeye ve kalkınmaya devam edecektir.

Akdağmadeni 2018’de doğalgazla tanışacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

HIZLI TREN VE HAVA LİMANI PROJESİ

Bozdağ, Yozgat’ta yürütülen en önemli projelerden olan Hızlı Tren ve Hava Limanı’nın hizmet tarihleri hakkında da biligi verdi.

Yozgat’ta Yüksek Hızlı Trenin 2018’in sonunda faaliyete gezeceğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları aktardı:

“2019 seçimlerinden önce Akdağmadenliler, Sorgunlular, Yerköylüler, Yozgatlılar, Yozgat’ın bütün ilçeleri Yüksek Hızlı Trenle, Ankara’ya, İstanbul’a, Sivas’a ve diğer hızlı trenin ulaştığı güzergahlara seyahat etme imkanı bulacaktır. 7.5 milyar dolarlık büyük bir yatırım. Son derece büyük bir değişimin kapısını aralayacaktır.

Yozgat Hava Limanı ile ilgili adımlar atıldı yatırım programına konuldu, inşaat bu sene inşaat ihalesini yapıyoruz. Bozok Havalimanı inşaatı da bu sene başlayacak. 2020 yılında Bozok Havaala’nından Yozgat’ı dünyaya, dünyayı da Yozgat’a bağlamış olacağız. Hava Limanı, zenginlerin, makam sahiplerinin kullandığı bir yoldu, garip guraba binemezdi. Şimdi hükümetlerimiz döneminde hava yolu halkın yolu oldu. Hayırlı, uğurlu olsun.”