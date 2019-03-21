Özışık’a CHP desteği

Özışık, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte, daha önce iki dönem başkanlığını yaptığı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Sinan Çelik ile görüştü. Millet İttifakı heyeti daha sonra da MHP Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir’in bürosunu ziyaret ederek, MHP’lilere hayırlı olsun dileğinde bulunup, sohbet ettiler. Özışık, CHP’lilerle birlikte Yozgat Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret edip, Kooperatif Başkanı Nazım Altan ve yönetimi ile görüştü.