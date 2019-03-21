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Özışık’a CHP desteği

YOZGAT’ta Millet İttifakı’nın İYİ Parti’den Belediye Başkanı adayı Metin Özışık, 31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri öncesinde çalışmalarını ziyaretlerde bulunarak, sürdürüyor.

Özışık’a CHP desteği

YOZGAT’ta Millet İttifakı’nın İYİ Parti’den Belediye Başkanı adayı Metin Özışık, 31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri öncesinde çalışmalarını ziyaretlerde bulunarak, sürdürüyor.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Özışık’a CHP desteği

Özışık, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte, daha önce iki dönem başkanlığını yaptığı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Sinan Çelik ile görüştü. Millet İttifakı heyeti daha sonra da MHP Belediye Başkan adayı Mehmet Erdemir’in bürosunu ziyaret ederek, MHP’lilere hayırlı olsun dileğinde bulunup, sohbet ettiler. Özışık, CHP’lilerle birlikte Yozgat Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret edip, Kooperatif Başkanı Nazım Altan ve yönetimi ile görüştü. 

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